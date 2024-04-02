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ليل ساخن في القطاعين الغربي والأوسط

منذ 32 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية (أ ب)

الحدود اللبنانية الجنوبية (أ ب)

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أطلق الجيش الإسرائيلي اطلق ليلا عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على اطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة كما استهدف قبيل منتصف الليل اطراف بلدة عيتا الشعب.

واطلقت المواقع الاسرائيلية المتاخمة للخط الازرق قبالة بوابة بلدة رامية الحدودية نيران رشاشاتها الثقيلة في اتجاه الشارع العام الذي يحاذي بلدتي رامية ومروحين .

واللافت ان دوريات اليونيفيل توقفت ودوريات مراقبي الهدنة عن الخروج من مراكزها منذ استهدافها منذ ثلاثة ايام والتي جرح فيها ثلاثة من رجال الامم المتحدة التابعين لمراقبي الهدنة.

وحتى صباح اليوم حلق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري وكانت القنابل المضيئة تملأ سماء المنطقة في القطاعين الغربي والاوسط.

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