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ليل متوتر في القطاع الأوسط.. والطيران الاستطلاعي لم يتوقف عن التحليق

منذ 4 دقائق
من الحدود اللبنانية الجنوبية

من الحدود اللبنانية الجنوبية

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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن العدو الصهيوني اطلق ليلًا عددًا من قذائف المدفعية المباشرة على محيط بلدة عيتا الشعب في القطاع الاوسط.

وكان ليل المناطق الجنوبية وعلى طول الحدود مع فلسطين المحتلة متوترا بفعل التحليق المستمر للطيران الاستطلاعي وعلى علو منخفض مركزا بتحليقه فوق مجرى نهر الليطاني واستمر حتى ساعات الصباح الاولى.

اما القنابل المضيئة المعادية فلم تغب عن سماء القطاعين الغربي والاوسط.

اما في موضوع النزوح فإن معظم سكان القرى المتاخمة الحدودية قد انتقلوا الى مناطق اكثر أمانا مع العلم ان الخدمات التي تقدم للنازحين في مراكز مدينة صور لا تفي بأقل مظاهر العيش ومستلزماته.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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