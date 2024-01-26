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ليل مشتعل في جنوب لبنان.. قصف إسرائيلي مركز وحزب الله ينعى 4 من مقاتليه

منذ 45 دقيقة
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

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نعى حزب الله 4 من مقاتليه جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة بيت ليف جنوبي لبنان، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف بنيات تحتية عملياتية كان يقيم فيها عناصر من الحزب في بلدة بيت ليف، ومبنى عسكريا في قرية دير في جنوبي لبنان.

من ناحية أخرى أعلن حزب الله تنفيذ 9 عمليات على مواقع وتجمعات للقوات الإسرائيلية، وقال إنه قصف مرتين بصواريخ من نوعي “فلق واحد” وكاتيوشا ثكنة معاليه غولان الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، واستهدف تجمعات للجنود قرب قلعة هونين، وقصف بصواريخ بركان تلة الكوبرا وثكنة زرعيت، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

كما أعلن حزب الله استهداف جنود إسرائيليين في محيط مستوطنة المطلة، وقصف مبنى في مستوطنة أفيفيم.

كما أغارت مقاتلات إسرائيلية على بلدة عيترون، وتعرض محيط بلدات كفرشوبا وراشيا الفخار والهبارية ومركبا وحولا وعيتا الشعب وحانين ومنطقة وادي حامول إلى قصف مدفعي إسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه أسقط “هدفا مشبوها” بالبحر المتوسط قبالة ساحل رأس الناقورة على الحدود مع لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه دمّر ما وصفه بمَدْرج ومنشآت لمطار عسكري سري يقع على عمق 20 كيلومترا داخل لبنان، مخصص لإطلاق المسيرات وخاص بحزب الله والفصائل الإيرانية.

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