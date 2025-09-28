مأساة جديدة على طرقات لبنان.. واليازا تعلق!

من موقع الحادث على طريق الحايك - الصالومي

حادث خطير وقع فجر اليوم الأحد 28\9\2025، لى طريق الحايك – الصالومي ما أسفر عن سقوط ضحية وإصابة خطرة”.

وكتبت “اليازا” عبر “أكس”: “وقع عند الساعة الخامسة فجراً حادث سير مروّع على طريق الحايك – الصالومي أسفر عن سقوط ضحية وإصابة خطرة”.

وأضافت: “كانت الدراجة النارية التي يقودها شاب وخلفه فتاة، تسير بعكس وجهة السير، حين اصطدمت بسيارة كانت تسلك الطريق بالاتجاه الصحيح. وقد أدى الاصطدام العنيف إلى وفاة الشاب على الفور متأثراً بجروحه، فيما نُقلت الفتاة إلى مستشفى الحايك وهي في حالة حرجة”.

