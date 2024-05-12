مؤتمر بروكسل... وخشية من انقسام لبناني!

تحدثت مصادر مطلعة لـ”الأنباء” عن “التشديد على أمرين: الأوّل محاولة الاتفاق على وضع خطة للبدء بمعالجة ملف النزوح بدءًا من الوجود غير الشرعي وضبط الحدود، وهذا ما بدأت به القوى الأمنيّة بإقفال مؤسسات غير شرعية يديرها عدد من النازحين السوريين في أكثر من منطقة. والثاني أن تكون جلسة الأربعاء منطلقًا كي يتمكن لبنان من دعم قضيته في مؤتمر النازحين في بروكسل نهاية الشهر”.

وعبرت المصادر عن خشيتها “من انقسام حول هذا الملف، إذ بدأت بعض القوى ذات الامتدادات الإقليمية تشيع بأن مؤتمر بروكسل يستهدف دمشق أكثر من طرحه حلولا مجدية، ما قد يخلق انقسامًا على الساحة المحلية اللبنانية”.

وتبقى العبرة من جلسة الأربعاء وما بعدها، بالمبادرة إلى خطوات بترحيل المقيمين غير الشرعيين، وهنا “بيت القصيد” الذي تتفق عليه أطراف عدة.