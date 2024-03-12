مؤتمر في جامعة الحكمة حول القرار 1701 وتحديات تنفيذه

نظمت كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة مؤتمرا حول القرار 1701 وتحديات تنفيذه ومدى ارتباطه بتبني استراتيجية دفاعية وطنية.

ويوفر المؤتمر مساحة تلاق للتواصل مع أصحاب الشأن والخبراء وصانعي السياسات للتحاور حول قضايا السلم والأمن.

ويفتتح المؤتمر في التاسعة من صباح الخميس 14 آذار وتستمر الجلسات حتى الخامسة عصرًا، على مسرح جامعة الحكمة، فرن الشباك.

تتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ورئيس جامعة الحكمة جورج نعمة وعميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية أنطونيوس أبو كسم.

ثم تنعقد الجلسة الأولى يديرها الوزير السابق ناصيف حتي بمشاركة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان الجنرال أرولدو لازارو، المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، رئيسة مؤسسة بيروت إنستيتيوت راغدة درغام.

بعدها الجلسة الثانية بإدارة الوزير السابق دميانوس قطار بمشاركة الوزير السابق إبراهيم نجار، رئيس المجلس الدستوري السابق عصام سليمان، والنائبين محمد خواجة وعبد الرحمن البزري.

أما الجلسة الثالثة فبإدارة النائب سليم الصايغ ومشاركة النائب ملحم الرياشي وناجي الحايك ووليد صافي ورئيس تحرير صحية اللواء صلاح سلام.

وتنعقد الحلقة الختامية برئاسة كريم بقرداوني ومشاركة وزير الإعلام زياد مكاري ورئيس جامعة القديس جاورجيوس في بيروت طارق متري.

ويتوج المؤتمر بكلمة ختامية يلقيها رئس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان حول “أفق الحل من أجل قيام الدولة وإحلال السلام في لبنان”.