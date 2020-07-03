مؤتمر لنقابات المؤسسات السياحية في لبنان: “هل يصبح لبنان من دون سياحة؟”

السياحة في لبنان
السياحة في لبنان

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عقدت نقابات المؤسسات السياحية في لبنان مؤتمرًا تحت عنوان “هل يصبح لبنان من دون سياحة؟”.

وأكّدت النقابات أنّه في حال لم تقر خطة السياحة ولم تنفذ مطالبها خلال شهر ستعلن اقفال كل المؤسسات السياحية والتوقف عن دفع الالتزامات. وقالت: “ستشهدون تظاهرة ضخمة وسنجعل من وزارتي السياحة والاقتصاد مسكنا لنا في اعتصام مفتوح”.

وقال رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي خلال المؤتمر: “إن لم تُنفذ القرارات والخطة الانقاذية ستجتاح التظاهرات السياحية الشوارع وسنمهلكم اياما عديدة محبة بالوطن وسنعلن العصيان المدني السياحي قريباً وانفصال الشراكة عن الدولة ان ام نحصل على حقوقنا”.

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