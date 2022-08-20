مؤذنو وخدم المساجد في طرابلس يطالبون بسلسلة الرتب والزيادات

عقد مؤذنو وخدم المساجد التابعين لدائرة أوقاف طرابلس، اجتماعا لتدارس أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، وجهوا على اثره كتابا إلى الدائرة يطالبونها بحقوقهم.

وقالوا: “نطالب بإقرار وتسديد سلسلة الرتب والرواتب وغلاء المعيشة وكل الزيادات الطارئة التي أقرتها الحكومة والتي هي جزء من الراتب الشهري منذ تاريخ إقرارها وحتى الآن لم يصرف لنا منها شيء مع العلم كما أخبرنا أن دائرة أوقاف طرابلس لديها القدرة المالية لتسديد ما يتوجب لنا في ذمتها، ولقد أسمعناهم وجعنا ولكن للأسف لقد أسمعت لو ناديت حيا”.

وختموا: “كنا نظن بالقيمين الجدد وبخاصة أخونا سماحة المفتي محمد إمام خيرا ولكن الظلم يستمر بحقنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. أين العمل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم: أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه”.