مؤسسات تعليمية وجمعيات أعلنت التزامها الإضراب غداً تضامناً مع غزة

أعلنت مدارس مدينة صيدا الخاصة الإضراب العام يوم غد الاثنين “تضامناً مع غزة واستنكاراً لاستمرار الابادة الجماعية لأهلها وسط الصمت المريب الذي يسود العالمين الاوروبي والعربي”.

وفيما أكدت روابط معلمي المدارس الرسمية (الثانوي، التقني والاساسي) في بيان تضامنها مع غزة، أعلنت لجان أولياء الطلاب فيها التزامها وانضمامها الى تحرك نظيراتها الخاصة.

الى ذلك، وفي سياق الالتزام بالاضراب، أعلنت مؤسسات عدة في المدينة تأييدها للتحرك المقرر غداً.

وبالتزامن دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، الى “إضراب وطني ومجتمعي شامل استنكارا ورفضاً للعدوان الصهيوني المستمر ودعماً وإسناداً لأهلنا في غزة”.

كما دعت المنظمات الشبابية والطلابية الفلسطينية، في بيان، الى “تنفيذ `الإضراب العام غداً في كل المخيّمات والتجمعات الفلسطينية”، وطالبت “جميع القوى الحيّة في هذا العالم” ب”الوقوف الى جانب قضيّتنا العادلة”.

والجدير ذكره ان هيئات علمائية وحركات كشفية ولجان مسجدية وتجمعات مؤسساتية وهيئات طبية وروابط طلابية وتجمعات مدرسية ولجان أحياء الصيداوية، دعت في بيان، “أمام هول المجازر، وفي ظل الصمت الرسمي واستنكاراً لسياسة التجويع الممنهج، ورفضاً لمشاريع التهجير، وتصدياً لمسار التطبيع”، الى “أوسع مشاركة في مسيرة الغضب التي ستنطلق عند الخامسة من عصر يوم غد الاثنين من ساحة تقاطع ايليا في صيدا وتنتهي عند ساحة النجمة”.

طرابلس

من جهتها أعلنت جمعية “تجار التل”- طرابلس في بيان، إقفال الوسط التجاري يوم غد الاثنين “استنكارا للعدوان المستمر على أهلنا في غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحشية وحصار ظالم، ورفضًا لهذا الإجرام ودعمًا لصمود أهلنا في القطاع”.

وأضاف البيان: “ندعو جميع أصحاب المحال والمؤسسات في الوسط التجاري – طرابلس الى إغلاق محالهم يوم غد الإثنين، تضامنًا مع غزة وأهلها الصامدين”.

كما أعلن مجلس جامعة “الجنان”، في بيان، أن الجامعة ستغلق أبوابها غداً الإثنين 7 نيسان 2025 في كل من طرابلس وصيدا “احتجاجاً على استمرار العدوان الآثم وتضامناً مع المدنيين الأبرياء المتضررين من الأحداث الجارية في قطاع غزة، وذلك استجابةً للدعوات العالمية لليوم التضامني، على أن يتم تعويض جميع الدروس والامتحانات لاحقاً عبر إدارات الكليات”.

كما دعت الجامعة أسرتها التعليمية والإدارية والطلابية إلى جعل هذا اليوم “محطة للتأمل والدعاء والتعبير عن الانتماء لقيم الحق والعدالة الإنسانية، تأكيداً على دور المؤسسات الأكاديمية في بناء وعي مجتمعي يناصر قضايا الإنسان العادلة أينما كانت”.

واعلنت جمعية “مؤسسات الكرامة للعمل الخيري” في بيان، الاضراب في جميع المؤسسات التابعة لها يوم غد الاثنين تضامناً مع غزة وجاء في البيان:

“تضامناً مع اهلنا في فلسطين المحتلة عموماً وفي غزّة العزّة خصوصاً ومع لبنان ومع سوريا، تعلن جمعية مؤسسات الكرامة للعمل الخيري الاضراب عن العمل في جميع مؤسساتها يوم غد الاثنين، باستثناء المؤسسات الاستشفائية والصحية التي تعلن توقفها عن العمل لمدة ساعة من الساعة ١٢ لغاية الساعة الواحدة ظهراً تضامناً.

والمؤسسات هي: جامعة المدينة، مدارس الكرامة – الاسكلة، ⁠المستشفى الاسلامي الخيري (وقفة تضامنية لمدة ساعة من الساعة ١٢ لغاية الساعة الواحدة ظهراً)، ⁠مراكز الكرامة للرعاية الصحية الاولية – مستوصفات الكرامة الخيرية بكل فروعها (كرم القلة – الميناء – السويقة (القبة) وعزمي (وقفة تضامنية لمدة ساعة من الساعة ١٢ لغاية الساعة الواحدة ظهراً)، ⁠جريدة الرقيب الالكترونية واذاعة الرقيب (وقفة تضامنية لمدة ساعة من الساعة ١٢ ولغاية الساعة الواحدة ظهراً مع تغطية خاصة للاضراب في لبنان وباقي الدول).