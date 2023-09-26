مؤسسة بهاء وحسناء الحريري تطلق مشروع بداية العام الدراسي

أطلقت مؤسسة بهاء وحسناء الحريري مشروع العودة إلى المدرسة مع بداية العام الدراسي، حيث بدأ المشروع من طرابلس ليستهدف كل المناطق الشمالية وسيستكمل في مختلف المناطق اللبنانية.

وعن انطلاق المشروع قال المدير التنفيذي للمؤسسة نقولا سابا: “نحن اليوم موجودون في طرابلس لتوزيع ملابس “back to school” أي العودة إلى المدرسة التي تترافق مع طقس الشتاء من معاطف وثياب صوفية وغيرها. وأشار سابا بأنها ليست المرة الأولى التي نقوم بهذه المبادرة فكانت أولها عيد الفطر والثانية بمناسبة عيد الأضحى واليوم في مناسبة العودة إلى المدارس.

وأضاف سابا: “لا نقتصر فقط على طرابلس بل سننطقل إلى صيدا ومن بعدها إقليم الخرنوب ومن ثم إلى جميع المناطق اللبنانية”.

وتابع: “انطلاقا من هنا، هذه المؤسسة التي تعمل في عدة نشاطات على مختلف الأراضي اللبنانية، تواكب اليوم دخول الأولاد إلى المدارس”.

بدورها أشارت منسقة المشاريع باسكال سمان بأن عملية توزيع الملابس تمم من خلال التسجيل عبر رابط لأخذ موعد للمجيئ والتسليم.

ويذكر بأن عدد كبير من الأنشطة والدورات تنظمها مؤسسة بهاء وحسناء الحريري بشكل شهري لتستهدف الآلاف من المواطنين.