مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: إعفاء وتقسيط المتوجبات على المشتركين

أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بيانا اليوم تضمن سلسلة قرارات تهدف إلى “تقسيط المتوجبات على المشتركين وإعفاء من غرامات بنسب معينة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عنهم تحسسا منه بالظروف الإقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد”.

وجاء في القرارات:

– يتعلق القرار الأول بتقسيط دفع بدل اشتراك المياه لهذا العام (أربع وثلاث ودفعتان)، وذلك كالتالي:

على أربع دفعات: الأولى قبل 31 تموز 2020، الثانية قبل 30 أيلول 2020، الثالثة قبل 30 تشرين الثاني 2020، والرابعة قبل نهاية العام الحالي.

على ثلاث دفعات: الأولى قبل 31 آب 2020، الثانية قبل 30 تشرين الأول 2020، الثالثة قبل نهاية العام الحالي.

على دفعتين: الأولى قبل 30 تشرين الأول 2020، الثانية قبل نهاية العام 2020.

– ينص القرار الثاني على تخفيض بدل تأسيس الإشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته: 60 في المئة لاشتراكات المياه بالعيار و78 في المئة لاشتراكات المياه بالعداد، إضافة إلى تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة 90 في المئة.

ونص القرار الثالث على التالي:

-الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الإشتراكات العائدة للعام 2019 وما قبله بنسبة 85 في المئة لغاية 31 كانون الأول 2020.

– تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2020 لفترة أقصاها كانون الأول 2022.

– تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2022.