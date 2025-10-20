الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تواصل ملاحقة المخالفين وتدعو إلى تسوية المستحقات قبل الإجراءات القانونية

منذ ساعتين
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

A A A
طباعة المقال

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيانٍ أنّها، ضمن حملتها المستمرة لإزالة المخالفات والتعديات على الشبكات، ستواصل تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وملاحقتهم أمام الجهات القضائية المختصة، مع إحالتهم إلى النيابة العامة المالية عند الاقتضاء.

 

ودعت المؤسسة جميع المواطنين إلى تسوية أوضاعهم المالية وتسديد بدلات المياه للعام 2025 والأعوام السابقة، مشدّدة على وجوب حضور صاحب العلاقة شخصيًا أو من ينوب عنه قانونيًا، وفي حال حضور الوكيل، ضرورة إحضار إفادة سكن من المختار.

 

وأوضحت أن الدفع يمكن أن يتم عبر مكاتب المؤسسة في مختلف الدوائر التابعة لها، أو من خلال شركات التحصيل وإرسال الأموال (OMT) في الفروع اللبنانية كافة، تسهيلاً للإجراءات على المواطنين.

 

وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على ضرورة المبادرة إلى التسوية المالية لتجنّب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتخلّفين عن التسديد، حرصًا على انتظام الخدمة وضمان العدالة في تحصيل المستحقات.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

ارتفاع معدلات الفقر في لبنان
بو دياب لصوت بيروت: ضعف الإقتصاد يؤدي إلى زيادة مستوى الفقر في لبنان
طقس خريفي في لبنان
طقس خريفي متقلّب ورذاذ شمالاً الثلاثاء.. واستقرار وارتفاع بالحرارة اعتباراً من الأربعاء
رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله
النائب بلال عبدالله يتقدّم باقتراحي قانون لتحصين الأطباء وتعزيز تقاعدهم.. حماية للمهنة وكرامة للطبيب

الأكثر قراءة

كوفيد - تعبيرية
كيف تفرق بين كوفيد والزكام؟ أطباء يوضحون العلامات الفارقة
متظاهرون يحملون أعلامًا ولافتات يسيرون في مسيرة احتجاجية تحت شعار ”لا ملوك“ ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج مبنى بلدية لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 18 أكتوبر 2025. رويترز
"لا للملوك".. احتجاجات ضخمة في أمريكا ضد ترامب!
مركبات جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) تسير في أحد شوارع مرجعيون، جنوب لبنان، 20 كانون الثاني/يناير 2025. رويترز
هل تحل قوّة عسكرية أوروبية مكان "اليونيفيل" في جنوب لبنان؟