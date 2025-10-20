مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تواصل ملاحقة المخالفين وتدعو إلى تسوية المستحقات قبل الإجراءات القانونية

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيانٍ أنّها، ضمن حملتها المستمرة لإزالة المخالفات والتعديات على الشبكات، ستواصل تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وملاحقتهم أمام الجهات القضائية المختصة، مع إحالتهم إلى النيابة العامة المالية عند الاقتضاء.

ودعت المؤسسة جميع المواطنين إلى تسوية أوضاعهم المالية وتسديد بدلات المياه للعام 2025 والأعوام السابقة، مشدّدة على وجوب حضور صاحب العلاقة شخصيًا أو من ينوب عنه قانونيًا، وفي حال حضور الوكيل، ضرورة إحضار إفادة سكن من المختار.

وأوضحت أن الدفع يمكن أن يتم عبر مكاتب المؤسسة في مختلف الدوائر التابعة لها، أو من خلال شركات التحصيل وإرسال الأموال (OMT) في الفروع اللبنانية كافة، تسهيلاً للإجراءات على المواطنين.

وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على ضرورة المبادرة إلى التسوية المالية لتجنّب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتخلّفين عن التسديد، حرصًا على انتظام الخدمة وضمان العدالة في تحصيل المستحقات.