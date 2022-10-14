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مؤسسة نوح الخيرية تواصل حملة توزيع حليب الأطفال

منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2022 11:05 مساءً
شعار مؤسسة نوح

شعار مؤسسة نوح

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دعت مؤسسة نوح الخيرية والتي ترأسها السيدة حسناء الحريري العائلات التي تحتاج إلى حليب الأطفال لمن هم دون سن الإثني عشر شهراً، التسجّل عبر الموقع الإلكتروني التابع لرمز لبنان من أجل إمدادها بالحليب على مدار شهرين.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها على تويتر، الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل:

-زوروا أولاً الموقع الإلكتروني التالي: http://codelebanon.org
-أدخلوا تفاصيلكم
-سيصلكم رمز استجابة سريعة
-تابعونا للاطلاع على مواعيد توزيع الحليب في المركز الأقرب إليكم.

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