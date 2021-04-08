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مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان إلى ارتفاع

8 - أبريل - 2021
أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً

أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً

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أعلنت ادارة الاحصاء المركزي، في بيان، ان “مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2021 سجل ارتفاعا وقدره 4,59% بالنسبة لشهر كانون الثاني 2021.

كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 2,75%, ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 4,05%, ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 6,58%, ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 4,46%, ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 4,94%, ارتفاع في محافظة النبطية وقدره 6,02%”.

واشارت الى ان “مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2021 سجل ارتفاعا وقدره 155,40% بالنسبة لشهر شباط 2020.

كما سجل تضخم الاسعار خلال شهري كانون الثاني وشباط 2021 نسبة 7,6% .

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