سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2022 ارتفاعا وقدره 6,10 في المئة بالنسبة لشهر شباط 2022، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 5,14 في المئة.

– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 5,02 في المئة.

– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 5,57 في المئة.

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 7,64 في المئة.

– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 10,21 في المئة.

– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 9,80 في المئة.

مع العلم، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2022 سجل ارتفاعا وقدره 208,13 في المئة بالنسبة لشهر آذار 2021.

كما سجل تضخم الاسعار خلال الفصل الاول من هذه السنة 10,70 في المئة.