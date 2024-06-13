مؤشر خطير يقلق قيادات حزب الله بعد اغتيال "أبو طالب".. تقرير يكشف التفاصيل

نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية تقريراً عن التحدي الأمني الذي يواجه حزب الله بعد سلسلة الاغتيالات التي طالت قيادات في الصف الأول، وآخرهم القيادي الكبير طالب عبد الله “أبو طالب”.

وفي تقرير الصحيفة العبرية، يشير الكاتب في منتدى الشرق الأوسط، والأستاذ فخري في قسم تاريخ الشرق الأوسط ومدير مركز دراسات العراق في جامعة حيفا، الدكتور أماتسيا بارام، إلى أن “تصفية أبو طالب تقلق أعضاء حزب الله، فهم يدركون الآن أن الجيش الإسرائيلي يعرف عنهم أكثر بكثير مما نعرفه”.

وأكد أن عملية الاغتيال تشير إلى أن “الأمن الميداني لحزب الله ليس محكمًا، وأن نظام استخبارات الحزب قد تم اختراقه، وتمكن الجيش الإسرائيلي من اختراق شبكاته وأنظمته وتحديد الأشخاص المناسبين للقضاء عليهم”.

وأضاف: “يدرك نصرالله أن الجيش الإسرائيلي لديه القدرة على قتله متى أراد ذلك، وأعتقد أن هذا يقلقه قليلا، وهو يدرك أنه سيكون التالي في صف الموت إذا اندلعت حرب واسعة النطاق، والقضاء عليه يعد نجاحا كبيرا في الحرب النفسية ضد حزب الله لأنه يؤدي إلى قلق كبير بين القادة الذين يعرفون أنهم قد يكونون التاليين”.

ولفت الدكتور بارام، إلى أنه “في المرة الأخيرة التي قضينا فيها على كبار قادة حزب الله، زاد الأخير من حجم النيران وأطلق المزيد من الصواريخ والقذائف على إسرائيل، ومع ذلك، لم يتجاوزوا الخطوط الحمراء غير المعلنة”، مشيرا إلى أن “حزب الله قد يقوم بزيادة نطاق النيران، لكن لن يقوم بتوسيع المدى بشكل كبير. النقطة المهمة هي نوع الأهداف التي يحاولون ضربها. وحتى الآن، لم يحاول ضرب هدف مدني كبير، بل حاول ضرب عدد قليل من الأهداف العسكرية، وهو الخط الحاسم الذي يفصل بين استفزاز إسرائيل وبدء حرب واسعة النطاق”.

وأردف: “الحزب مستعد لحرب واسعة النطاق لكنه لا يريدها، وبالتالي لن يحاول مهاجمة أهداف مدنية”، مبينًا أنه “من وجهة نظرهم، فإن بدء الحرب سيكون خطأ كبيرا، حيث سيكون لدى الولايات المتحدة حينها شرعية للانضمام إلى القتال. في المقابل، إذا بدأت إسرائيل الحرب، فلن يضطر الأمريكيون إلى الانضمام إلى القتال”.