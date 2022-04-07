مؤكدا الإلتزام الكامل.. ميقاتي يكشف تفاصيل الإتفاف مع صندوق النقد

رأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً حضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائبه الوزير سعادة الشامي ووزيري المال والاقتصاد، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي، للإعلان عن الاتفاق مع الصندوق على البرنامج الاقتصادي.

وبعد الاجتماع، قال ميقاتي من بعبدا: “نجدد الالتزام الكامل في التعاون مع صندوق النقد الدولي لإخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة الحلّ”، مضيفا: “الاصلاحات في مصلحة لبنان ونريد أن تكون مطبقة بالكامل”.

وتابع: “المبلغ لا يدفع على دفعة واحدة وعلى ضوء ما نقوم به من إصلاحات سيزداد المبلغ”.

وأكد ميقاتي أن “الأزمة تتطلّب برنامجاً إصلاحياً شاملاً لتحقيق الاستقرار المالي وهذا الأمر يتطلب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد”.