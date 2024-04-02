مؤمن الرفاعي: إسرائيل أفلست والرد سيكون صاعقاً

دان المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي في بيان، “العدوان الإجرامي الآثم على مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، والذي أسفر عن استشهاد ثلة من قادة الحرس الثوري الإيراني وعدد من المدنيين، فضلا عن الجرحى”.

واعتبر الرفاعي أن “عدوانا كهذها هو بمثابة اعتداء على الأراضي الإيرانية، ولن يمر من دون رد”، وقال: “على العالم أن ينتظر ردا صاعقا للكيان الموقت إسرائيل”.

ولفت إلى أن “إسرائيل أفلست والرد سيكون صاعقا”، مشيرا إلى أن “هزيمة العدو في غزة وإفلاس نتنياهو سياسيا وعسكريا وعجزه أمام جبهات الإسناد جعلته لا يحسب حسابا لخطواته غير المدروسة، والتي ستكون سببا رئيسيا في إقصائه وزوال كيانه من الوجود”.

وقال: “نعتز بشهدائنا عليهم رحمات الله، وندعو بالشفاء العاجل للجرح. كما نتوجه بأسمى آيات العزاء والمواساة للقيادة الإيرانية لسماحة المرشد الأعلى الإمام السيد علي الخامنائي وللحكومة والشعب الإيراني الشقيق. ونؤكد أننا جميعا في خندق واحد نواجه مشاريع الإستكبار العالمي الدموية، وسننتصر بتضحياتنا على آلة الحرب الصهيونية التي أذلها المجاهدون في غزة هاشم فانهزمت في طوفان الأقصى، وستنهزم يوما بعد يوم أكثر فأكثر حتى تحقيق النصر الأكبر بتحرير فلسطين وإجتثاث الغدة السرطانية اسرائيل من الوجود، يرونه بعيد،ا ونراه قريبا، ألا إن نصر الله قريب”.