مؤمن الرفاعي: لا تلعبوا بالنار

أكد المستشار في العلاقات الديبلوماسية الشيخ مؤمن الرفاعي “التمسك بالعلاقة مع سوريا الأسد رئيسا وقيادة وشعبا وجيشا”، معلنا “التمسك أيضا بمحور المقاومة على امتداد المحور”.

وقال الرفاعي في تصريح: “نحن نؤكد ما أكده الرئيس الراحل حافظ الأسد، فنحن شعب واحد في بلدين. نحن في عكار، على وجه الخصوص، شهادتنا مجروحة في هذا السياق”.

وأوضح أن “التداخل الجغرافي والامتداد العائلي والمصالح الاقتصادية المشتركة على طول الحدود الشمالية مع الشقيقة سوريا خير شاهد وأبلغ دليل”، وقال: “أتوجه إلى المسؤولين في الطبقة السياسية الخبيثة، الذين يحرضون ويدعون للاعتداء على الأشقاء السوريين، لأقول لا تلعبوا بالنار، فالنار إذا ما استعرت لن توفر أحدا وستلحق بالجميع”.

أضاف: “نحن لا ندين ونستنكر فحسب، إنما نتمسك بالعلاقة مع سوريا الأسد رئيسا وقيادة وشعبا وجيشا”.

وتابع: “نعلن من على منبر حاضنة المقاومة سوريا، أننا نتمسك بمحور المقاومة على امتداد المحور، ولن يكون موعدنا، إلا مع نصر أكيد، يرونه بعيدا ونراه قريبا، ألا إن نصر الله قريب”.