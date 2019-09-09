ماتيس: ايران قتلت رفيق الحريري

تحدث وزير الدفاع الأميركي السابق ​جيمس ماتيس​، في حديث لشبكة “سي إن إن”، عن التهديد الذي تشكله ​إيران​ على المنطقة، مشيراً إلى أن طهران استخدمت الإرهاب لقتل رئيس الحكومة السابق ​رفيق الحريري​، بجانب استخدامه في ​البحرين​ و​اليمن​ والمنطقة ككل، معتبرا أنه لا يمكن تخيّل حصول بلد كهذا على سلاح نووي.

وأوضح أنه عندما كان قائدا للقيادة المركزية، أمسك بإيران وهي على بعد 3 كيلومترات من البيت الأبيض، في محاولة فاشلة لاغتيال سفير عربي، سائلاً: “هل يمكن تخيل أن يقوم بلد بأمر كهذا، والآن يكون مسلحا نوويا، وقوته أكبر؟”.

المصدر CNN بالعربية