البنزين مؤمّن ومتوفر.. ولكن ماذا عن المازوت؟

كشف عضو نقابة موزعي المحروقات فادي أبو شقرا عبر “الأنباء”، ما اتفق عليه في اجتماع نقابة الموزعين “بألا يكون هناك جدول أسعار يومي للمحروقات لأننا لا يجوز كلما زاد السعر ١٠٠ ليرة ان يصدر جدول الأسعار”، وأضاف: “عندما يتغيّر السعر أكثر من ٥٠٠ ليرة يصدر جدول جديد”.

وتوقّع أبو شقرا أن “يرتفع سعر صفيحة البنزين الثلاثاء ما بين ٧ الى عشرة الاف ليرة”، نافياً في الوقت نفسه ما يتم ترويجه من شائعات “تصدر عن أشخاص يحبّون الترويج لأزمات”، داعياً للكفّ عن إطلاق هذه الشائعات لأن المواطن يعيش بقلق جراء ذلك، قائلاً: “لقد مللنا الأزمات ومللنا الطوابير”.

وأكد أبو شقرا أن “مادة البنزين مؤمّنة ومتوفرة في البلد من الشركات المستوردة وليس هناك أي مشكلة بالنسبة للبنزين”، لافتاً إلى مشكلة في مادة المازوت لأن المنشآت تستورد كميات خفيفة، وهو أمر مستغرب إذ أن ثمنه يتم تسديده بالفريش دولار مئة في المئة، لذلك يجب أن يكون متوفراً.







