ماذا بحث جنبلاط مع الوفد الاميركي في كليمنصو؟

جنبلاط بحث في آخر المستجدات مع باراك والوفد الأميركيّ

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط المبعوث الاميركي توم برّاك، يرافقه شاهين، وويلسون، وجونسون، في كليمنصو بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، والنائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور ووزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “الأنباء” الإلكتروني أن اللقاء تخلل تشاور بما يتعلق بالأوضاع في سوريا ولبنان، كما وضع الوفد جنبلاط بأجواء الاتصالات التي تجري حوّل السويداء والحلول المقترحة للخروج من الأزمة.

وأفادت مصادر “الأنباء” بأن الرئيس وليد جنبلاط بحث بشكل موسّع في ملف السويداء مع برّاك والوفد المرافق، مشيرة الى توافق بين جنبلاط وضيوفه على العناوين التالية:

-إجراء تحقيق دولي شفّاف بما جرى من انتهاكات من أي جهة، واتخاذ اجراءات محاسبة صارمة بحق المرتكبين.

-فتح باب الحوار والمصالحة المجتمعية والسياسية بين أبناء محافظة السويداء ومحيطهم.

-ضمان تدفق المساعدات إلى السويداء من المنظمات الدولية والمساعدات عبر دمشق والأردن.

-التأكيد على وحدة سوريا وضمان مشاركة وحقوق كل أبنائها.

-الاتفاق على استمرار الجهود المشتركة لإيجاد حل عادل ومستدام لأزمة السويداء