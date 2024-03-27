ماذا تحمل زيارة رئيسة وزراء إيطاليا إلى لبنان؟

علم صوت بيروت انترناشونال أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لا تحمل رسائل محددة في زيارتها المرتقبة إلى لبنان، وبالتالي هي ليست زيارة رسمية، إنما ستستفيد من هذه الفرصة للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وللتأكيد على دعم إيطاليا لاستقرار لبنان ولدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية.

وأضافت المصادر لصوت بيروت، بأن زيارة ميلوني للبنان هي لتفقد قوات جنود إيطاليا العاملين في الجنوب، في إطار القوة الدولية اليونيفيل، وكانت جرت العادة أن تتفقد إيطاليا جنودها في عيد الميلاد لكن هذه السنة لم تحصل مثل هذه الزيارة، وتعد هذه الزيارة بمناسبة عيد الفصح.

وستعبر ميلوني عن وقوف إيطاليا إلى جانب لبنان لاسيما انها استضافة مؤتمر روما قبل سنوات لدعم الجيش، واستضافة لقاء روما في أول آذار الجاري على مستوى قيادات الجيش والتي شارك فيها قائد الجيش العماد جوزيف عون.