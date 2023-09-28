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ماذا تخبئ العاصفة "الياس" للبنانيين؟

منذ 5 دقائق
طقس لبنان

طقس لبنان

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أشار رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث الزراعية ميشال افرام في بيان الى انه “من المؤسف والمعيب أن بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عادت الى نشر أقوال من أشخاص ليست الا تهويلا وكذبا ولعبا بأعصاب الناس”.

وقال “تحدث أحدهم أن العاصفة “الياس” ضربت ليبيا والآن هي تضرب اليونان وستضرب لبنان الاحد المقبل وبداية الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن المنخفض “الياس” لم يضرب ليبيا كما أن التوقعات هي تماما كالتي أصدرتها مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية منذ أكثر من 8 أيام عن أمطار رعدية اعتيادية الاحد 1/10 والاثنين 2/10 وطلبت من المزارعين تغطية الكروم. وككل عام يتم الحديث عن شتاء قاس جدا.

وأضاف: “أصبح الكثيرون خبراء طقس وخبراء زلازل وخبراء في كل شيء ولم يعودوا مجرد ناس عاديين”.

مشيراً إلى أن التهويل جريمة في حق المجتمع ولذا على الدولة التي لم تحرك ساكنا أبدا، لجم هذا التهويل المناخي إضافة الى التهويل بالزلازل، فما أكثر العلماء في الأرصاد وعلم المناخ وعلم الزلازل، لذا أيها اللبنانيون، لن يحدث أي شيء غير اعتيادي”.

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