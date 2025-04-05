ماذا تغيّر بين الزيارة الأولى لـ"أورتاغوس" والحاليّة؟

من المتوقع أن تبلغ نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، المسؤولين اللبنانيين أمرَين: الأول، ستعيد ما قالته لهم في زيارتها الأولى إلى بيروت في 6 شباط الماضي أن “لا مساعدات للبنان قبل أن تبسط الدولة سلطتها الكاملة وتزيل سلاح “حزب الله”. والأمر الثاني: “السؤال عن سبب إضاعة وقت اللبنانيين بعدم الإقدام على اتخاذ القرارات اللازمة المتصلة بتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، ما ينقذ لبنان من أن يكون ساحة لحرب تدور على أراضيه وتستعر في المنطقة”.

في هذا السياق، تلفت مصادر دبلوماسية لـ”نداء الوطن” إلى أن المقارنة بين الزيارة الأولى لأورتاغوس وزيارتها الحالية، تكفي لتبيان أن الولايات المتحدة الأميركية لم تكن قد أعلنت بعد حربها على الحوثيين، كما لم تكن قد وضعت شروطها الواضحة على إيران بتخييرها بين تخليها عن سلاحها النووي وصواريخها الباليتسية ودورها الخارجي المزعزع للاستقرار وبين المواجهة العسكرية، كما لم تكن إسرائيل قد ذهبت بعيداً في حربها ضد “حماس” في غزة وجددت غاراتها على الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفة “حزب الله”.