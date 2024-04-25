الخميس 16 شوال 1445 ﻫ - 25 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماذا تفعل طائرة تحمل عبارة "تل أبيب" في مطار رفيق الحريري؟

منذ 50 دقيقة
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة للطيران المدنيّ، أنّ طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية مسجّلة في اثيوبيا، هبطت فجر اليوم الخميس في مطار رفيق الحريري الدوليّ-بيروت، تحت الرقم ET-AXK.

وأكّدت المديرية في بيان، أنّ “جهاز أمن المطار أفاد بوجود عبارة “تل أبيب”، بحجم صغير، على جسم الطائرة وكان من الصعب جدًا رؤيتها عن بعد”.

في حين أوضحت الشركة الاثيوبية أنّها اعتادت أن تقوم بتدوين اسم المطار الذي تهبط فيه الطائرة للمرة الأولى، بعد شرائها وهو ما حصل مع الطائرة، مشيرة إلى أنّها لم تنتبه إلى ذلك الامر، قبل استقدام الطائرة إلى مطار بيروت.

وطلبت المديرية من الشركة إزالة العبارة عن جسم الطائرة، قبل السماح لها بالإقلاع من بيروت، وهو ما حصل فعليًا.

كما طلبت من الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود أيّ شعار يتعلق بكيان إسرائيليّ على طائرات الشركة، قبل هبوطها في مطار رفيق الحريري الدوليّ-بيروت.

    المزيد من أخبار لبنان

    إنسحاب 6 نواب من الجلسة التشريعية لأنها "غير دستورية والأولوية هي لانتخاب رئيس"
    قصف إسرائيلي يستهدف شاحنة وقود شرقي لبنان
    الجلسة التشريعية العامة تنطلق في المجلس النيابي

    الأكثر قراءة

    نجم تركي اشترى مدرسته وهدمها حجراً حجراً.. وهذا هو السبب!
    وزير الدفاع يهاجم الياس المر: ينضبّ… ولو بيسكت أشرفلو
    غزة تحت النار
    أبو عبيدة: سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة