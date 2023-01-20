ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟

جاء في “أسرار” الصحف المحليّة، اليوم الجمعة:

النهار

علم أن المساعي لإصلاح ذات البين بين أجنحة حزب عقائدي قديم، توقفت في الآونة الأخيرة نظراً للتعقيدات السائدة بين المنقسمين وفشل مساعي سفير دولة مقربة من الحزب المذكور.

يحاول موفدون لمرجعيات سياسية ونواب من كتل متعدّدة ثني وزير الداخلية عن قراره بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدّد في أيار المقبل من دون جدوى، عبر إصراره على حصولها.

سأل أحد السفراء ضيوفه عن الأسماء المطروحة من خارج ثنائي فرنجية – عون، وعمن يفضلون ما بين جهاد أزعور وزياد بارود وحبيب الزغبي ونعمة افرام.

الجمهورية

سأل مرجع سياسي أحد نواب فريق يرفض الحوار والتوافق على رئيس للجمهورية قائلاً: بشرفك قل لي، هل تملكون شيئا غير المزايدة؟

اعتبر مسؤول كبير أنّ استحضار ما سمّاها لغة التقسيم معناه تحضير الأجواء الداخلية الى ما هو أخطر من الحرب الأهلية.

لم يكن رئيس تيار بارز ممتناً من وزير محسوب عليه وأظهر استياءه من حضوره جلسة مجلس الوزراء.

اللواء

غاب الكلام عن لبنان في لقاء عربي على مستوى القمة، من دون معرفة الخلفيات المحيطة بالموقف.

يلتزم نائب بارز في تكتل لبنان القوي الصمت إزاء ما يُثار عن خلاف قوى مع رئيسه في ضوء جملة اخفاقات برزت مؤخرا.

طلب مرجع كبير الحصول على نسخة مكتملة لبيان شهري صدر قبل أيام، لجهة مضامين العبارات المستخدمة في صياغته ودلالتها.

نداء الوطن

ستستمع لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية خلال الأسبوع المقبل لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي وتحديداً في ما خصّ التحضيرات التي تجريها الوزارة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها وفق تأكيداته.

يستعدّ عدد من المغتربين اللبنانيين النافذين لإطلاق حراك سياسي دولي ضاغط في الخارج على أساس صيغة جديدة للنظام اللبناني جرى وضعها منذ مدة.

يعتزم عدد من الشخصيات والقوى السياسية القيام بخطوة تأتي كمتابعة لكلام رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع الأخير، وعنوانه البحث في إطار لمواجهة نفوذ «حزب الله» في لبنان.

الأنباء

رئيس حزب بارز حاول تبرير موقف أطلقه في حديث إعلامي عبر رسالة نقلها هاتفياً أحد مساعديه الى احد نواب كتلة نيابية وسطية.

تعدّدت اللقاءات التي يُجريها فريق سياسي وفي كل لقاء يتم طرح إسم مختلف لموقع حساس.