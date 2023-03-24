ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحليّة؟

جاء في أسرار الصحف المحليّة الصادرة اليوم الجمعة:

الجمهورية

تنامت الخلافات في تجمّع سياسي بعد التحذيرات من احتمال فكفكته بتدخلات بالغة الدقة قد تطيح بشكله وحجمه ودوره.

على الرغم من عدم توقع النتائج المرجوة من لقاء مرتقب دعا اليه مرجع روحي فإن هناك من يتوقع إطلاق دينامية جديدة ومؤثرة بعده.

أبلغ مرجع غير مدني جهات سياسية بأنه ليس معنياً من قريب أو بعيد بأي تحليلات تصدر على أي مستوى إعلامي أو سياسي ترسم له توجهات وتنسب اليه كلاماً لم يقله.

اللواء

نصحت عاصمة أحد أبرز المرشحين بتأخير إعلان ترشحه رسمياً مع البرنامج، بانتظار اكتمال دورة التحولات الجارية “الايجابية”.

يدور خلاف جدي بين مجموعات الحراك، يتعدى مسألة القيادة والتمثيل إلى الغايات والأهداف والمصالح القريبة والبعيدة.

بصرف النظر عن قيمة فواتير الكهرباء “المليونية” فإن توقيت استيفائها، قبل نهاية الشهر بيومين، فيه إمعان بوضع الخناق على عنق المواطنين، مع العلم أنها الفاتورة الثانية في غضون أسبوعين!

نداء الوطن

إقترح أحد الخبراء القانونيين على جمعية المصارف طلب إدخال الدولة ومصرف لبنان في كافة الدعاوى التي تُقام من قبل المودعين في لبنان والخارج.

يتردد أنّ مجموعات من حملة سندات اليوروبوندز التي توقفت الدولة اللبنانية عن سدادها، تستعد لتقديم دعاوى لحجز إيرادات الدولة المحتملة من الغاز لدى شركة توتال.

علم أنّ رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت أبدى امتعاضاً من عقد التراضي الذي ستبرمه وزارة الأشغال لتوسعة مطار بيروت لكون شركته كانت على استعداد للقيام بهذه الأشغال، فيما تسجل علامات استفهام حول صمت لجنة الأشغال العامة إزاء الضجة التي أثيرت حول صيغة العقد.