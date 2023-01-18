ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحليّة؟

جاء في أسرار الصحف المحلية اليوم الأربعاء:

النهار

يُنقل وفق مطلعين أن نقل سفيرة دولة كبرى الى موقعها الجديد الذي عينت فيه لن يكون قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعلى خلفية دقة الوضع في لبنان وخبرتها فيه

لوحظ أن رئيس حزب ونائبا سابقا بدأ يصطحب نجله وكريمته في معظم المناسبات الحزبية والسياسية والاجتماعية وقد بدأ نجله يتحضر للاستحقاقات المقبلة.

اللواء

لاحظت جهات سياسية استنكاف دولة كبرى عن بذل أي جهد رئاسي، والاكتفاء بمجاملات متنوعة، قبل مغادرة سفيرتها بيروت نهائياً.

لا يرغب مرجع مسؤول حتى في سماع اسم أحد الوزراء، في ضوء تصاعد حدة التباعد بين الرجلين.

أبلغ قيادي رفيع في تيار معارض للحكومة مراجعيه أنه لا يرغب بإحداث أي بلبلة إضافية، قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

نداء الوطن

بينما يسود التساؤل حول طبيعة المخرج الذي سيحاك لإبقاء مسؤول أمني بارز في موقعه، لا يزال هذا المسؤول يأمل خيراً بعقد جلسة تشريعية تمدد ولايته.

يحاول عدد من النواب ومنظمات المجتمع المدني إحياء تجربة “بيروت مدينتي” في الانتخابات البلدية المقبلة لكن حجم التباعد بين هذه القوى يحول الى الآن دون تكرار التجربة.

إستغرب مرجع سياسي بارز تضخيم التسريبات عن لقاء كان مرتقباً بين مرشح رئاسي ّوسفير عربي ذي تأثير على الاستحقاق الدستوري.

الجمهورية

اكدت شخصية في تكتل نيابي أن خياراتها الحقيقية في استحقاق أساسي تبحث في الكواليس وهي تختلف عن تلك المتداول بها.

قال أحد المطلعين على طبيعة العلاقة بين تنظيمين بارزين إنهما أخذا يتبادلان إشارات الرغبة بالتباعد بينهما لاستشعارهما إمكانية تخلي أحدهما عن الآخر.

إعتبر مصدر مطلع أن انتقاد قطب سياسي لآخر على موقف اتخذه من قضية حساسة يشير إلى بداية افتراقهما في الموقف حول استحقاق ماثل.

البناء

كواليس

تتوقع مصادر أوروبية أن يعقب تكليف رئيس الأركان الروسي بقيادة الجبهة في أوكرانيا تغيير توصيف الوضع العسكري من عملية عسكرية خاصة الى عملية أمن قومي وردع استراتيجي تحدّد أهدافها بمنع حلف الناتو من التمدّد في الجوار الروسي وفرض حياد جيران روسيا من غير الحلفاء.

خفايا

قال مصدر وزاري إن اجتماع الحكومة سيشهد نقاشاً حول خطة تأمين الفيول وسوف يتفرّع البحث فيها إلى حجم المبالغ المطلوبة بين مقاربة رئيس الحكومة لسلفة 62 مليون دولار تكفي لشهر ونصف وطلب وزير الطاقة لـ 300 مليون دولار لستة شهور وفق الخطة وسترفع فور إنهائه.

الأنباء

خطوات مؤجلة

خطوات كان من المتوقع أن تقدم عليها قوى سياسية في هذه الفترة يبدو أنها مؤجّلة.

كلمة المرجعية

بات من المؤكد أن مرجعية مالية سيكون لها كلمتها الأساسية في الأيام المقبلة.