ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحليّة؟

جاء في أسرار الصحف المحليّة الصادرة اليوم الخميس:

النهار

اتهم الرئيس نجيب ميقاتي نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بـ “التفشيخ”، علماً أن الأخير كان رد على نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بأنه لم يبلغه بزيارة واشنطن، لأنه تحدث إلى رئيس الحكومة بالأمر.

لا يزال الموقوفون في دوائر الشؤون العقارية في بعبدا والزلقا على ذمة التحقيق، من دون تحويلهم على القضاء أو إطلاقهم، في ظل استياء لاقتصار الملاحقة على تلك الدائرتين فقط.

الجمهورية

يؤكد مصدر مالي رفيع أنه اذا وُجد الحل السياسي، فإنّ مصرف لبنان يستطيع بمليار دولار لَمّ الكتلة النقدية في السوق التي تبلغ 80 مليار ليرة.

سأل مرجع سياسي نائباً في تكتل بارز فأجاب: بيناتنا… عم نِنتحر.

قال رئيس كتلة نيابية حزبية: مشكلة حليفنا أنه نَصّب نفسه قديساً “حَدا يسألو إذا هو مصدِّق حالو”.

اللواء

تخوّفت مصادر دبلوماسية من تقدُّم خيارات من شأنها أن تهزّ النظام العام، وتُعيد طرح مشاريع قديمة بحلة جديدة للمجتمع والدولة في لبنان.

وقع خلاف حاد داخل اجتماع لجنة تسيير المرفق العام، حول سبل ردم الهوة بين الإضافات على الرواتب والارتفاع الهستيري لسعر صرف الدولار.

تبين أن بعض الصيارفة الكبار الموقوفين باتت لديه قدرة على تحريك الشارع، وما يشبه الميليشيا، على غرار ما هو حاصل في بعض المناطق البعيدة خارج العاصمة!

نداء الوطن

عُلم أنّ راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم أنهى جولته على القيادات المارونية، ويفترض أن يلتقي النوّاب المستقلّين في دار المطرانية قبل أن يضع تقييمه النهائي للجولة التي قام بها موفداً من بكركي.

يقول قياديون في حزب بارز إنّهم أبلغوا مسؤولاً غير مدنيّ بأنّ قيادة الحزب غير مسؤولة عن الكتابات التي تتناول هذا المسؤول، ولا علاقة لهم بها.

على رغم ما يُنقل عن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من تزكيته أسماء لرئاسة الجمهورية، فإنّ باسيل يُسرّ لمقرّبين منه بأنّ لديه اسمين جديين أحدهما وزير سابق. أمّا ما يُنسَب إليه من أسماء أخرى فليس سوى بالونات اختبار يُطلقها أصحابها.

البناء

قال مصدر حكومي إن الإطار القانوني لبقاء اللواء عباس إبراهيم على رأس المديرية العامة للأمن العام بات جاهزاً ويلقى إجماع القانونيين الذين تولوا دراسة الملف، وينتظر أن يتم تظهيره فور انتهاء الولاية القانونية للواء إبراهيم.

حذّرت مصادر أوروبية من جولة تصعيد أمني وعسكري في فلسطين في ضوء تكرار المجازر الإسرائيلية في نابلس بعد جنين، وقالت إن الردود المتوقعة بعد مجزرة نابلس تشبه ما حدث بعد مجزرة جنين ولا يُستبعَد أن تدخل غزة على الخط ما لم تنجح الضغوط بالتزام حكومة الاحتلال بالتهدئة.

الأنباء

مرجعية نقدية أمام اختبار ربما يكون الأخير لمحاولة السيطرة على تقلبات السوق.

لم يبق إلا أسبوع واحد وحاسم لتمرير قرار إداري مهم وإلا سيكون الفراغ سيد الموقف.