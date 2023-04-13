ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحليّة اليوم؟

جاء في “أسرار” الصحف المحليّة الصادرة اليوم الخميس:

النهار

بدت السلطات اللبنانية والقضاء اللبنانية غير معنية بما حصل في باريس مع الوزير السابق مروان خير الدين الذي أخضعه القضاء الفرنسي لما يشبه الإقامة الجبرية بعد منعه من السفر قبل موعد جديد لاستجوابه.

تدور الصراعات حول المواقع التي يشغلها الموارنة أكثر من غيرهم رغم الشغور في وظائف يشغلها عادة أناس من مختلف المذاهب.

يُنقل أن حملات التبرّع التي تقوم بها بعض الأحزاب في الداخل والخارج، سجّلت أرقاماً هزيلة لعدم حماسة المغتربين، خلافاً لما كان يحصل في السابق.

يلاحظ أن التواصل والهدوء يخيّمان على حزب قديم وتيّار مسيحي بارز في معظم مناطق وجود الطرفين.

تقوم لجان أهلية وبلديات بحملات مالية من الأهالي في عدد من البلدات لدعم الثانويات الرسمية لتأمين بدل الانتقال للمعلمين.

عُلم أن سلسلة متغيرات قيادية حصلت في حزب قديم على مستوى القيادات الوسطية وترقب مواصلة التغيير لجملة اعتبارات من المحازبين والأنصار.

الجمهورية

تخوّف مصدر وزاري أن يطول الشغور الرئاسي كثيراً إذا لم يجرِ التوصل إلى انتخاب خلف للرئيس عون في مهلة أقصاها بدايات الخريف المقبل.

نائبان عن كسروان الفتوح تربطهما صلة قرابة يعتزمان ترشيح شقيقيهما الواحد في مواجهة الآخر على رئاسة بلدية عاصمة القضاء.

تقول أوساط متابعة إن اللقاءات المتكررة بين مسؤولين سعوديين وايرانيين إن كان في الصين أو في الرياض وطهران تشي باقتراب الحل الاستحقاق الرئاسي.

اللواء

لا يُخفي مقربون من عاصمة تعود الى الواجهة أن مجريات الملف اللبناني، لن تكون على جدول أعمالها في الانفتاح الجاري مع عواصم عربية وإقليمية.

لا يستبعد خبراء أن يكون الملف الرئاسي اللبناني قد أصبح في صلب الاشتباك الكبير لإضعاف الأميركيين في سوريا والشرق الأوسط!

سُئل وزير محسوب على جهة داعمة لمرشح رئاسي معروف عمّا آلت اليه الاتصالات، فأجاب كل شيء مجمّد في هذا الموضوع.

نداء الوطن

تتناقل الأوساط المصرفية أنّ وكيلاً قانونياً لجمعية المصارف انتقل إلى باريس والتقى رئيس مجلس إدارة بنك الموارد مقدّماً له باسم الجمعية وكبار المساهمين في المصارف ضمانات بمتابعة قضيته وحماية مصالحه في مقابل عدم التوسّع في إفادته أمام القضاء الفرنسي.

تبيّن أن عدداً من موظّفي وزارة المالية قد تقاضوا حصصهم من عائدات الغرامات بالدولار الاميركي بعد تحويلها من الليرة على سعر صرف 15000 ليرة وهو الإجراء الذي سيطبّق على عناصر الجمارك في ما خص الحصص من الرسوم والعائدات والتي سيتقاضونها بالدولار على سعر الدولار الجمركي.

عقد لقاء في منزل وزير سابق بحضور ممثل عن مرشّح بارز تم فيه الاتفاق على تفاصيل خطوات تكريس انتخابه بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، بعد تسليمه كتباً مؤيدة لترشيحه موقعة من 7 نواب من تكتّل يعارض انتخابه.

بدأت بعض إذاعات الـ”إف إم” تقنيناً في ساعات بثّها بحيث ينقطع البثّ لساعات طويلة خلال النهار ولبعض ساعات الليل، ويعود الأمر إلى عدم قدرة القيّمين على هذه الإذاعات، على إيجاد التمويل اللازم لتوفير المصاريف ولا سيّما منها المازوت لمولّدات الكهرباء.

الأنباء

تقاسم أدوار واضح أكده الإخراج الجاهز لحل شهدته الساعات الماضية.

تطورات غير مفهومة في ملف حسّاس ومن دون تقديم أي تبريرات مقنعة.