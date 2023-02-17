ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحليّة اليوم؟

جاء في أسرار الصحف المحليّة الصادرة اليوم الجمعة:

النهار

اتصلت ديبلوماسية رفيعة المستوى بمرجع مالي طمأنته أن لا صحة للمعلومات عن عقوبات مالية قد تطاله أو عن علاقته بحزب بارز في لبنان.

لوحظ أن حزبًا بارزًا يولي الشأن التربوي أهمية خاصة ويتواصل مع الوزير المعني وجهات أخرى نظراً الى المخاوف من انهيار مدوٍّ لهذا القطاع.

عُلم أن قياديين في حزب يساري بارز يسعون مع يساريين آخرين الى تشكيل إطار حزبي جديد في ظل الخلافات القائمة ضمن هذا الحزب.

الجمهورية

مصادر مرجع روحي رفيع نَفت بشدة أن يكون موقفه من عقد جلسة تشريعية نيابية ردّة رجل لحادثة حصلت مع شخصية غير زمنية على معبر حدودي.

قال محللون سياسيون أنّ أحداً من القوى السياسية المسيحية لا يملك مشروعاً ورؤية، ومعظمها يعمل على القطعة.

ترصد جهات غربية نشاطات حزب فاعل في أميركا اللاتينية باهتمام بالغ.

اللواء

سارعت سفيرة دولة كبرى إلى تعميم أجواء معاكسة لوزارة الخزانة في بلادها، بما يشبه التطمين حول وضعية شخصية نقدية رفيعة..

ما يزال التباين بين أعضاء تكتل نيابي يشغل المعنيين، بين مؤيد لتشريع الضرورة على نطاق ضيق ورافض على خلفية الحملات مع تكتل مناهض..

أحيط لقاء لقطب سياسي وازن مع مرجع حليف بكتمان محكم، ولكن وسط معطيات سبقته بأنه “كان واعداً”.

نداء الوطن

يشترط رئيس تيار سياسي للمشاركة في الجلسة التشريعية إعادة مدير عام الجمارك إلى وظيفته على أن يتضمن قانون التمديد لموظفي الفئة الأولى مفعولاً رجعياً ليشمل عدداً من المحسوبين عليه.

تبين أن فضيحة تصدير البصل إلى ليبيا قد استمرت لأشهر من دون تدخل الجهات المعنية إلّا بعد نفاد الإنتاج المحلي من السوق ما جعل قرار إخضاع التصدير لإجازة من دون جدوى.

يتردد أنّ صيرفياً كبيراً قام بتزويد الأجهزة الأمنية بمعطيات عن منافسيه ليتمكن من احتكار السوق.