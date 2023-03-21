ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحليّة اليوم؟

جاء في “أسرار” الصحف المحليّة الصادرة اليوم الثلاثاء:

النهار

نائب مرشح لرئاسة الجمهورية قدم مساعدة مالية كبيرة لجمعية بيروتية. وطلب من القائمين عليها عدم الإعلان عنها انطلاقا من قاعدة أن عمل الخير ليس مادة للتباهي وخصوصًا في هذه الأيام.

أُفيدَ أن عدداً لا يستهان به من معلمي القطاع الرسمي، غادروا إلى الخارج بإجازات سنوية غير مدفوعة، وغالبيتهم تتجه لاتخاذ قرار بعدم العودة.

تنقسم كتلة نيابية تؤيد سليمان فرنجية حيال عدد الأصوات التي يمكن أن يحصل عليها من الكتل والتدقيق في إمكانية تأمينه 65 صوتًا في حال توفير نصاب الـ 86.

لم يحقق لقاء مرشح طامح لرئاسة الحكومة مع جمع من الفاعليات الصدى المطلوب. وتبين أنه بعيد من هموم البيئات الشعبية على قول فاعليات سنية.

الجمهورية

زوار عاصمة أوروبية مهتمة بالشأن اللبناني نقلو أن المسؤولين فيها بدوا بين واقعين لا يستطيعون تجاوزهما في الاستحقاق الرئاسي: دعم الثنائي الشيعي لمرشح بارز، والتقاطع السلبي بين “القوات” و”التيار” على رفض الأخير.

أثار تدبير اتخذته قناة غربية في حق مراسلتها ببيروت إهتمام مرجعيات لبنانية، وستشهد الساعات المقبلة تحرّكاً لهذه المرجعيات بحثاً عن حل.

مؤسسات خيرية كانت تتكلّ على مساعدات اللبنانيين في الخارج خرجت بتوقعات غير متفائلة بسبب الأحوال المادية الصعبة في بلدان الإنتشار والتزامات لبنانييها تجاه عائلاتهم.

اللواء

كشف دبلوماسي مطلع أن هناك جملة ملاحق، في المجالات كافة، مرتبطة بالاتفاق السعودي – الإيراني.

بات بحكم المؤكد أن جلسة انتخاب قريبة ستقرر بصرف النظر عن النتائج أو التفاهمات الخارجية أو الإقليمية.

تزايدت مداخيل المطاعم والمقاهي في “المولات الكبرى” في بيروت والضواحي، حتى إن أحدها جمع ما لا يقل عن 10 مليارات ليرة في يوم واحد!

نداء الوطن

كشفت التحقيقات مع خاطِف المدرِّسة في برمانا عن وجود عصابات منظَّمة من النازحين السوريين تعمل في مختلف المناطق اللبنانية بطريقة محترِفة. وشكّلت حادثة برمانا رأس الخيط، وأخطر ما لدى هذه العصابات طرقات مسهّلة ومؤمّنة غير شرعية إلى سوريا في حال لاحقتهم الأجهزة اللبنانية.

إلتقت مجموعة من الفاعليات السياسية والإقتصادية، في دارة إميل وكلود كنعان في محاولة لإيجاد مساحة وطنية مستقلة مبنية على توجّه لبناني صرف من أجل إنشاء لوبي ضاغط.

علم أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدأت إتصالات مع الوزراء من أجل عقد جلسة جديدة لحكومة تصريف الأعمال يوم الإثنين المقبل على أن يتمّ توزيع جدول أعمال الجلسة يوم الخميس.

الأنباء

جهة معنية بشكل مباشر تغيب كلياً عن اتخاذ اجراءات من شأنها تغيير السيناريو القائم.

ترويج مسبق لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في الجلسة التشريعية المحتملة مع العلم أن اجراءها ممكن طالما عُقدت الجلسة.