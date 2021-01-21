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ماذا جاء في البيان الصادر عن سلامة؟

21 - يناير - 2021
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

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أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه التقى المدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات وقدّم له كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري. وأكد سلامة أنه جاهز دائماً للإجابة عن أي أسئلة.

وصدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي:

التقيت حضرة المدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات، وقدمت له كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري، وجزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته.
وأكدت للرئيس عويدات أنني جاهز دائماً للإجابة عن أي أسئلة، كما احتفظت لنفسي بحق الملاحقة القانونية بوجه جميع الذين يصرّون على نشر الإشاعات المغرضة والإساءات التي تطالني شخصياً كما تسيء لسمعة لبنان المالية.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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