ماذا ردّت إسرائيل على تصريحات نصر الله؟

ردّ رئيس الأركان الإسرائيلي على تصريحات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مؤكداً أن إسرائيل تمتلك قدرات قوية لا يعرف العدو إلا القليل عنها، وأن هناك حلولًا جاهزة للتعامل مع قدرات حزب الله.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي، في رده على تصريحات حسن نصر الله: “قدراتنا القوية لا يعرف العدو إلا القليل عنها، ونعد حلولًا للتعامل مع قدرات حزب الله”.

وأضاف: “حزب الله سيواجه قدراتنا القوية في الوقت المناسب”.

جاءت هذه التصريحات بعد أن أكد حسن نصر الله في خطاباته الأخيرة أن الجبهة اللبنانية تستمر في إلحاق الخسائر المادية والمعنوية والنفسية بالعدو الإسرائيلي.

وذكر نصر الله أن فعالية هذه الجبهة تتجلى في الصراخ والتهديدات المتكررة من قادة العدو، مما يعكس حجم الخسائر والضغوط التي يتعرضون لها.

أوضح نصر الله أن العمليات المستمرة على الجبهة اللبنانية أدت إلى تعطيل الزراعة والصناعة والسياحة في شمال إسرائيل، مما أثر بشكل كبير على الحياة الاقتصادية في تلك المنطقة.

وأضاف أن العدو يسعى لعدم تحويل جبهة الشمال إلى جبهة ضاغطة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويحاول إخفاء حجم الخسائر التي يتكبدها.

وأشار نصر الله إلى أن هناك خوفًا حقيقيًا لدى العدو من احتمال دخول المقاومة إلى الجليل، وهو أمر يبقى مطروحًا في حال تطور المواجهة. وأكد أن جبهة الإسناد تواصل عملياتها وتلحق الخسائر بالعدو وتقدم التضحيات.