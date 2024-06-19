الأربعاء 13 ذو الحجة 1445 ﻫ - 19 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماذا ردّت إسرائيل على تصريحات نصر الله؟

منذ 5 دقائق
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هليفي

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هليفي

A A A
طباعة المقال

ردّ رئيس الأركان الإسرائيلي على تصريحات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مؤكداً أن إسرائيل تمتلك قدرات قوية لا يعرف العدو إلا القليل عنها، وأن هناك حلولًا جاهزة للتعامل مع قدرات حزب الله.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي، في رده على تصريحات حسن نصر الله: “قدراتنا القوية لا يعرف العدو إلا القليل عنها، ونعد حلولًا للتعامل مع قدرات حزب الله”.

وأضاف: “حزب الله سيواجه قدراتنا القوية في الوقت المناسب”.

جاءت هذه التصريحات بعد أن أكد حسن نصر الله في خطاباته الأخيرة أن الجبهة اللبنانية تستمر في إلحاق الخسائر المادية والمعنوية والنفسية بالعدو الإسرائيلي.

وذكر نصر الله أن فعالية هذه الجبهة تتجلى في الصراخ والتهديدات المتكررة من قادة العدو، مما يعكس حجم الخسائر والضغوط التي يتعرضون لها.

أوضح نصر الله أن العمليات المستمرة على الجبهة اللبنانية أدت إلى تعطيل الزراعة والصناعة والسياحة في شمال إسرائيل، مما أثر بشكل كبير على الحياة الاقتصادية في تلك المنطقة.

وأضاف أن العدو يسعى لعدم تحويل جبهة الشمال إلى جبهة ضاغطة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويحاول إخفاء حجم الخسائر التي يتكبدها.

وأشار نصر الله إلى أن هناك خوفًا حقيقيًا لدى العدو من احتمال دخول المقاومة إلى الجليل، وهو أمر يبقى مطروحًا في حال تطور المواجهة. وأكد أن جبهة الإسناد تواصل عملياتها وتلحق الخسائر بالعدو وتقدم التضحيات.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار لبنان

صواريخ حزب الله
حزب الله ينفذ ثلاث عمليات جديدة تستهدف مواقع إسرائيلية على الحدود
الرئيس السابق لـ”الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط
جنبلاط يعزي الأمين العام للأمم المتحدة بوفاة "غرازيانو"
قوى الأمن الداخلي تستقبل وفدا من المجلس الإسلامي العلوي
قوى الأمن الداخلي تستقبل وفداً من المجلس الإسلامي العلوي في لبنان

الأكثر قراءة

بلدية القاع
نداء عاجل من رئيس بلدية القاع
نجيب ميقاتي
رسالة تحذير من نتنياهو للرئيس ميقاتي!
جبران باسيل
باسيل يعود إلى بيت طاعة "الحزب" مهزوماً