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ماذا سيبحث "المستقلّون" و"التغييريون" في اجتماعهم اليوم؟

منذ 14 دقيقة
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

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يتوجّه النواب المستقلّون الى عقد اجتماع تنسيقي عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في مجلس النواب، للتشاور وتوحيد الموقف من المواضيع والملفات المطروحة.

وأشار النائب “غسّان سكاف” الى أن اجتماع اليوم سيضمّ نوابًا مستقلين وتغييريين وممثلين عن بعض الكتل حصراً، ويدخل في إطار عملية توحيد صفوف المعارضة وموقفها خصوصاً إزاء الانتخابات الرئاسية.

وقال سكاف، في حديث الى “صوت كل لبنان”: “إذا كانت قوى 8 آذار تعتبر النائب “ميشال معوّض” مرشّح تحدٍّ، فإن قوى المعارضة ترى في مرشّحي 8 آذار مرشّحي تحدٍّ أيضاً”، مؤكداً أن أي بحث بمرشّح آخر يجب أن يحظى بقبول معوّض وأطياف المعارضة الأخرى.

وردًا على سؤال عن عملية التشريع، أشار الى أن جدول أعمال اجتماع المعارضة يضمّ موضوع تشريع الضرورة في ظل الشغور الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال الحالية.

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