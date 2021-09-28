ماذا سيحصل في حال لم تقر خطة دعم قطاع النقل البري؟

أشار رئيس اتحادات ونقابات ​النقل البري​ ​​بسام طليس​، إلى “أننا ننتظر عمل هذه الحكومة لناحية ​خطة النقل​”، موضحاً أن “هناك جلسة مع الوزير ​علي حمية​ للبحث في هذه المسألة”.

وأكد في حديث تلفزيوني، أنه “لو أقرينا خطة النقل في الفترة السابقة، لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم”، لافتاً إلى أن “الحكومة جادة في العمل على حل المشاكل، لكن العبرة في الخواتيم”.

وأوضح طليس، أنه “لا يمكن فرض تعرفة معينة على السائق، بسبب الغلاء الحاصل وارتفاع سعر المحروقات الذي سيزيد سعره عمّا هو عليه”، مشدداً على “ضرورة إقرار خطة الدعم، التي طورها أيضاً رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​”.

ولفت إلى أن “خطة دعم ​قطاع النقل البري​ لن تقر غداً في جلسة ​مجلس الوزراء​ لأنها غير مذكورة في جدول الأعمال”، مؤكداً أنه “في حال لم تقر الخطة خلال أسبوع، سيكون لدينا موقف آخر، وسأدعو لاجتماع وسنضع تعرفة جديدة”.

وشدد طليس، على أن “وزير النقل أبدى استعداده لوضع الخطة حين يتفق عليها على جدول مجلس الوزراء لإقرارها”، مشيراً إلى أن “دعم قطاع النقل البري هو لمصلحة المواطنين