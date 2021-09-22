ماذا سيحمل ميقاتي في جعبته إلى باريس؟

تتجه الأنظار إلى زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى فرنسا الجمعة ولقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي من المفترض أن يعرض خلالها ميقاتي للمعاناة على مختلف الأصعدة في لبنان وخصوصا الاقتصادية منها والاجتماعية، كما سيكون له شرح واضح لا بل خريطة طريق توضح آلية العمل التي ستعتمدها حكومته لتنفيذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة على قاعدة المبادرة الفرنسية.

وأفادت معلومات صحفية عن أنه سيسمع ميقاتي، الذي قد يرافقه مستشار أو اثنان فقط، تجديداً لما قيل سابقا بشأن مساعدة لبنان، بما معناه ساعدوا أنفسكم لنساعدكم، وتشديدا على ان العراقيل التي تقف في وجه النهوض والإصلاح في لبنان إنما هي داخلية وليس خارجية.