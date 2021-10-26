ماذا سيخسر لبنان بعد تصريحات جورج قرداحي المنحازة لمليشيا الحوثي؟!

أثارت تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي خلال برنامج برلمان شعب، موجة من الاستنكار واللوم الشديد، لما لها من آثار سلبية لعلاقات لبنان مع دول الخليج وخصوصاً مع المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل فقد عرض برلمان الشعب يوم الاثنين في موقعه الالكتروني وفي “يوتيوب”، مقابلة مع وزير الإعلام جورج قرداحي، والتي انتهت بحجب الثقة من قبل الأعضاء قبل تحويلها إلى استفتاء شعبي حيث يقوم المشاهدون بالتصويت.

قرداحي وخلال رده على سؤال: “هل تتمنون حصول انقلاب عسكري في لبنان؟”، فقال: “يا ريت”، مطالباً بانقلاب عسكري مؤقت، لمدة خمس سنوات لتنظيم الأمور والدفاع عن حقوق الناس.

وخلال الحلقة أيضاً أعاد قرداحي دفاعه عن الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، معتبراً أن هناك مؤامرة كونية على سوريا وأن ما فعله نظام الأسد كان دفاعاً عن النفس بمواجهة “أكَلَة الأكباد” كما سمّاهم.

أما الضحايا المدنيون من أطفال ورجال ونساء، فوضعه قرداحي تحت خانة ضحايا الحرب التي لا بد منها لمواجهة الإرهابيين، رافضاً وصف بشار الأسد بالمجرم.

وكان قرداحي قد اعتبر أنّ مليشيا الحوثي المنضوية تحت اسم جماعة “أنصار الله”، يدافعون عن أنفسهم ولم يعتدوا على أحد، مشيراً إلى أنّ “الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقّف”.

وقال إنّ “الحوثي يدافع عن نفسه في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات”.

وفي سياق متصل، لفتت مصادر سعودية للـ”أم تي في” أن: نحن أمام أزمة ديبلوماسية حادة بسبب تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي المسيئة للدول العربية وذلك بمعزل عن توقيت تسجيل المقابلة الا انها تدل على نيات مطلقها.