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ماذا صرحت السفيرة الاميركية بعد لقائها عون في بعبدا؟

25 - مارس - 2021
آخر تحديث: 25 - مارس - 2021 1:14 مساءً
دوروثي شيا

دوروثي شيا

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أعلنت السفيرة الاميركية دوروثي شيا بعد لقائها الرئيس عون أنها: بحثت مع الرئيس عون أهمية وضرورة تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الاصلاحات مشيرة إلى وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان وبأنها تدعو السياسيين اللبنانيين إلى وضع خلافاتهم جانبا.

واضافت شيا: “اقول باحترام لكل من يضع مطالب لتشكيل ​الحكومة​، الم يحن الوقت للتخلي عن المطالب والدخول بتسوية لتأليف الحكومة؟”، وتابعت “هناك حاجة إلى قادة شجعان، لديهم الاستعداد لوضع خلافاتهم الحزبية جانباً والعمل معاً لإنقاذ البلاد من الأزمات المتعددة والجروح التي احدثتها بنفسها والتي تواجهها”.

ولفتت شيا الى انها تحدثت “مع عدد من الناشطين السياسيين الشباب من مختلف الأطياف وكان من الواضح أنهم يريدون حكومة تتحمل مسؤولية بلدهم ويريدون قضاء مستقلا وسيادة القانون. إنهم يريدون اجتثاث الفساد المستشري الذي يسلب البلد وشعبه من الموارد الثمينة التي يحتاجها بشدة. كما قالوا إنهم يريدون أن تجرى الانتخابات المقرر إجراؤها في العام المقبل في موعدها”.

واشارت الى انها تود القول “لأي شخص يضع شروطا لتأليف هذه الحكومة التي هي حاجة ماسة لشعبكم، إذا كانت تلك الشروط قد أدت إلى عرقلة تشكيل الحكومة، أود أن أسأل: الآن بعد مرور ثمانية أشهر تقريبا من دون حكومة بسلطات كاملة، الم يحن الوقت للتخلي عن تلك الشروط والبدء بالتسوية”؟

وختمت “إنه لمن المهم التركيز على تأليف الحكومة، وليس عرقلتها”.

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