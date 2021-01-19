الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماذا طلبت سويسرا من لبنان في تحقيق بشأن البنك المركزي؟

19 - يناير - 2021
آخر تحديث: 19 - يناير - 2021 5:13 مساءً
مصرف لبنان

مصرف لبنان

A A A
طباعة المقال

أعلن مكتب النائب العام السويسري أنه طلب من مساعدة قانونية متبادلة من السلطات اللبنانية فيما يتعلق بتحقيق في غسيل أموال واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان المركزي، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقال مكتب النائب العام في بيان أرسل بالبريد الالكتروني: “يأتي هذا الطلب في إطار تحقيق لمكتب النائب العام بشأن غسيل أموال مشدد فيما يتصل باختلاس محتمل يلحق الضرر بمصرف لبنان”.

وفي وقت سابق اليوم، نفى رياض سلامة حاكم مصرف لبنان أي مخالفات بعد أن أبلغ مسؤول حكومي لبناني رويترز أن “السلطات السويسرية فتحت تحقيقا في تحويلات أموال قام بها سلامة وشقيقه ومعاونته، قائلا إنها “فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    بحيرة القرعون
    إتحاد بلديات البحيرة وبلدية القرعون يكشف حقيقة المياه المبتذلة في البحيرة
    النائب مارك ضو
    مارك ضو: نواب التغيير ليسوا مع مرشح مواجهة لرئاسة الجمهورية
    محطة محروقات
    مارون شماس يكشف المشكلة الحقيقة لأزمة البنزين الحالية!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    مقياس الطول للاطفال- تعبيرية
    قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة طول الأطفال
    9 فوائد "مذهلة" لخل التفاح عليك أن تتعرف عليها