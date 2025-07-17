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ماذا طلب أبي رميا من بري؟.. وما علاقة النازحين السوريين؟

منذ 45 دقيقة
النائب سيمون أبي رميا

النائب سيمون أبي رميا

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كتب النائب سيمون أبي رميا على منصة “أكس”: “أطلب من رئيس مجلس النواب التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء للدعوة لانعقاد جلسة لمجلس النواب مخصصة للاطلاع على خطة الحكومة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم ومعرفة مدى تجاوب السلطات السورية والجهات الدولية والمنظمات المعنية بهذا الملف. وخلال خطاب دولة الرئيس نواف سلام امس تناول سريعاً العناوين العريضة لهذه الخطة وأعطى بعض الأرقام”.

وتابع: “للتذكير كنت مع زملائي الياس بو صعب وإبراهيم كنعان وألان عون قد قدمنا اقتراح قانون معجّل مكرّر لوقف تلقي المساعدات المالية في لبنان لصالح النازحين السوريين وخلال الجلسة التشريعية في ٢٤ نيسان الماضي طلبت الحكومة مهلة شهرين لإقرار خطة تفصيلية حول هذا الملف والعودة الى المجلس لإطلاع ممثلي الشعب على هذه الخطة. انتهت المهلة في ٢٤ حزيران الماضي. لذا أطلب رسمياً الدعوة الى جلسة مخصصة لهذا الملف الذي يطال الكيان والوجود والهوية في اسرع وقت”.

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