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ماذا طلب الجيش من اليونيفل في اجتماع عُقد في الناقورة؟

منذ 49 دقيقة
سيارة تابعة لقوات اليونيفيل في الناقورة

سيارة تابعة لقوات اليونيفيل في الناقورة

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أعلنت قيادة الجيش في بيان أنّ “بتاريخ 14 / 11 / 2022، عُقد إجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء Aroldo Lazaro ، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوة الأمم المتحدة العميد منير شحادة.

وتطرق الجانب اللبناني إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، وأعاد تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701 ومندرجاته كافة.

كما دعا الأمم المتحدة لممارسة أقصى قدر من الضغط على العدو الإسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية.

كذلك شدّد الجانب اللبناني على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة كافةً: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، القسم الشمالي المحتل من منطقة الغجر والمناطق المحتلة الـ 13 حيث يتحفظ لبنان على الخط الأزرق، والمناطق الـ 17 حيث يوجد خرق دائم لهذا الخط”.

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