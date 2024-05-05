ماذا طلب القضاء من ضحايا شبكة "التيك توك" في لبنان؟

كلفت القاضية الناظرة في قضايا الاحداث في بيروت فاطمة ماجد مندوبة الاحداث التي تحضر جلسات التحقيق فيما يعرف بـ “شبكة التيك توك”، بضرورة إيداع المحكمة استمارات مفصلة حول القصر الضحايا المقيمين في بيروت من اجل اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحمايتهم وفقا للقوانين الخاصة بهم، بحسب معلومات الـ LBCI.

كما كلفت القاضية ماجد مندوبة الاحداث في بيروت نسرين فرحات بالاستفسار من مكتب جرائم المعلوماتية عن وجود قاصرين تعرضوا للتحرش او الاغتصاب ويرفضون الادلاء بإفادتهم ليصار الى التواصل معهم وحثهم على الحضور. وكلفتها أيضاً بوضع رقم 03723183 من اجل تلقي اتصالات القصر الذين تعرضوا لاي اعتداء في هذا السياق.

وقد سطرت قاضية الاحداث في بيروت كتابا الى وزارة التربية للطلب من كل المدارس الرسمية والخاصة، بإجراء حصص توعوية حول مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي.