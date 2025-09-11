الخميس 19 ربيع الأول 1447 ﻫ - 11 سبتمبر 2025 |
ماذا طلب نقيب المستشفيات من وزير الطاقة؟

منذ 35 دقيقة
رئيس نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان بيار يارد، وزير الطاقة والمياه جو الصدي

زار رئيس نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان بيار يارد، وزير الطاقة والمياه جو الصدي في مكتبه في الوزارة، وعرض معه للأعباء المترتبة عن ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة على المستشفيات.

وشرح يارد، وفق بيان، “أهمية الكهرباء في خدمات القطاع الاستشفائي كونها عنصر ضروري في تشغيل المعدات الطبية المنقذة للحياة، والإضاءة، والتبريد”، لافتاً الى أن “فواتيرها أصبحت مرهقة، إن كان لجهة أسعار المحروقات لزوم تشغيل الموّلدات او لجهة إحتساب تعرفة الكيلوواط المعتمدة من مؤسسة كهرباء لبنان”.

وتمنّى يارد على الوزير الصدي “العمل مع المرجعيات المعنية على معالجة هذا الوضع من خلال إعتماد تعرفة مخفضّة مع المستشفيات (كيلوواط/ ساعة كهرباء ومازوت)، الى جانب إفساح المجال امامها لتقسيط الفواتير الصادرة حالياً عن المؤسسة، والتي تعود للفترة السابقة، ما يسمح للمستشفيات بالإستمرار في تقديماتها بالمستوى المفروض نظراً لإنعكاسها على كلفة الخدمات”.

وقد أبدى الصدي “كل تفهمّ ووعد بالعمل على ايجاد الحلول المناسبة”.

