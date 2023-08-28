الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
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ماذا طلب وزير الأشغال من ميقاتي بشأن أزمة الملاحة في المطار؟

منذ 3 دقائق
نجيب ميقاتي وعلي حمية

نجيب ميقاتي وعلي حمية

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أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة، عقب لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي، أنّ البحث تناول موضوع المطار، متمنيًا أن يكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، البند المتعلق بمصلحة الملاحة الجوية وتعيين الأشخاص الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، فنكون بذلك قد وفّرنا العديد المناسب للمطار ولمصلحة الملاحة الجوية.

حمية أوضح أنّه أطلع لميقاتي أيضًا “أننا بصدد إجراء دورات تدريب، عبر منظمة الطيران المدني الدولي “ايكاو”، للموظفين الجدد أو الموظفين الحاليين الذين لم يخضعوا سابقًا لدورات تدريبية. كما وضعت دولته في صورة المشاريع التي نحن في صدد تنفيذها لتنظيف مجاري مياه الأمطار، وأن يكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة بند يتعلق بصيانة الطرق”.

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