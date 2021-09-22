ماذا علق نقيب المعلمين في المدارس الخاصة عن الملف التربوي؟

أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن “مقاربة وزير التربية عباس الحلبي للملف التربوي خلال الاجتماع به أمس كانت إيجابية، انما بعض المطالب يتخطى صلاحيات الوزير وحده”.

وأعلن عبود، في حديث إذاعي، أن “القطاع الرسمي أعطى مهلة 48 ساعة وذلك لمراجعة الروابط والهيئات العامة في القطاع ومعرفة آراء مختلف الجهات، واتخاذ قرار العودة الى التسجيل من عدمه”.

أما عن القطاع الخاص، فلفت عبود الى أن “هناك مطالب يتشاركها مع القطاع الرسمي ولكن هناك مطالب أخرى متعلقة باتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لذا سيحصل تواصل معه لاتخاذ الخطوات المناسبة”.