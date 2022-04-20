ماذا قال الفرزلي لصوت بيروت انترناشونال بعد “دهس” المودعين المعتصمين امام مجلس النواب؟

بعد “دهسه” للمودعين المعتصمين امام مجلس النواب، أجرى مراسل صوت بيروت انترناشونال حديث خاص مع نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي بعد خروجه من الجلسة، حيث قال الاخير: لم أعتدِ على المعتصمين ونحن في الجلسة للدفاع عن حقوق المودعين، مشددا على ان كل من يعترض طريق اي مواطن يجب ان يتصدى له، قائلا: لا اقبل ان يعترض طريقي اي احد.

وأشار الفرزلي لموقعنا الى انه هو شخصيا من يقود سيارته، ولم يكن معه اي من المرافقين. كما واستغرب كيف ان القوى الامنية سمحت لهؤلاء المعتصمين الوقوف بهذا الشكل امام مجلس النواب. وشدد في حديثه على ان من حقه الدخول الى مكتبه وهذا الامر لا يجب ان يستفز احدا.