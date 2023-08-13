ماذا قال عطاالله عن "التسليف" لحزب الله وبري؟

اعتبر النائب جورج عطاالله أنّ “المعارضة أحرزت تقدمًا كبيرًا بموقفها من موضوع حكومة تصريف الأعمال، لكن الحكومة عقدت عشرات الاجتماعات وأقرت مئات الملفات والمراسيم التي لم تكن بصفة العاجلة”.

عطاالله أوضح في حديث عبر الـLBCI أننا “لم نتخذ بعد موقفًا رسميًا بشأن الجلسة المقبلة”، مشيرًا إلى أننا “سنعقد اجتماعًا غدًا نتخذ فيه موقفنا والواضح أن اتجاهنا عدم تسهيل الأمور”.

وفي موضوع التسليف لحزب الله والرئيس نبيه بري، أكد عطاالله أنّ “المأزق اليوم هو على المستوى السياسي وليس فقط على مستوى استحقاق معين، وبالنسبة إلينا بات هذا الموضوع مطروحًا بشكل جدي.”

ولفت إلى أن “الإطار العام للنظام اللبناني هو تحاوري بالدرجة الأولى، وهناك أمور يجب مراعاتها نظرًا لدقة التشكيلة اللبنانية.”