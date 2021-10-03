ماذا قال لودريان عن الحكومة اللبنانية؟

شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على ضرورة مباشرة عمل الحكومة اللبنانية الجديدة فوراً لإجراء إصلاحات في البلد الذي يغرق في الأزمات.

وإذ رأى، في مقابلة مع “الحدث”، أن تشكيل الحكومة هي خطوة مهمة فيما يخص التعافي، اعتبر أن التحدي الذي تواجهه هو المباشرة بالعمل دون تأخير وان يكون اهتمامها الوحيد هو الدفاع عن مصالح الشعب الذي يعاني يشدة.

وتحدث عن تفعيل اجراءات جدية في مقدمها معافاة الخدمات العامة الاساسية بدءا بالكهرباء.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يشدد في مقابلة خاصة مع #الحدث على ضرورة مباشرة عمل الحكومة اللبنانية الجديدة فوراً لإجراء إصلاحات في البلد الذي يغرق في الأزمات #لبنان #فرنسا pic.twitter.com/2sKztUJyR2 — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) October 3, 2021